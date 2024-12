Governo: La Russa, ‘letto a Meloni? Un modo per dirle riposati un po”

20 Dicembre 2024

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – ”Il letto regalato alla Meloni? L’idea non è mia. Non so perchè glielo abbiano regalato, avranno pensato che è cosa gradita. E’ un modo per dirle ‘riposati anche un po”. Io le ho fatto anche un regalo personale”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di ‘Un giorno da pecora’ che ha terminato il suo intervento in diretta cantando ‘Tu scendi dalle stelle…’.