Governo: La Russa, ‘piano Meloni va giudicato al termine dei 5 anni’

Ottobre 6, 2023

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – “Il piano del governo va giudicato al termine dei 5 anni e questo Giorgia (Meloni, ndr) lo ha sempre detto. Nel discorso pre-elettorale ha sempre detto che, se ci fossero stati momenti in cui avremmo dovuto prendere scelte impopolari o difficili, il suo impegno sarebbe stato di dirlo chiaramente agli italiani. Non è stato previsto un percorso tutto rosa e fiori. Ma non si nasconde dietro a un dito nei casi di scelte difficili”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando alla convention “Italia – Le radici della bellezza”, in corso a Brucoli (Siracusa).