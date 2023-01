Governo: La Russa, ‘riforme deve farle Parlamento, Meloni concorda’

Gennaio 14, 2023

Milano, 14 gen. (Adnkronos) – “Le riforme deve farle il Parlamento, mi interrogo su quale sia il modo migliore per realizzare i programmi. Il centrodestra ha nel suo programma il presidenzialismo e dosi diverse di autonomia, nelle opposizioni non c’è sintonia. Allora io credo che la strada migliore sia far parlare il Parlamento”. Lo sostiene il presidente del Senato Ignazio La Russa in un intervento a Milano a favore della campagna elettorale di Attilio Fontana che corre per la riconferma come presidente della Regione.

Una metodologia in passato è stata la bicamerale “che in Italia ha sempre fallito, perché in Italia la costituzione tutti la vogliono cambiare, ma non è mai trovato una maggioranza disposta a cambiarla. Io dico non bisogna fare una riforma a colpi di maggioranza e allora facciamo una bicamerale. Facciamo una bicamerale con particolari poteri che acceleri il percorso” sulle riforme. La Meloni è favorevole a che sia il Parlamento a dibattere e a decidere le riforme. Uno dei problemi seri della nostra nazione è stata la scarsa continuità del singolo governo. Con il presidenzialismo, semi presidenzialismo o premierato questo problema verrebbe superato” conclude La Russa.