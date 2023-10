Ottobre 1, 2023

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “Questo governo ha la maggioranza in Parlamento, l’esperienza dovrebbe insegnare che se arriva una crisi e il Parlamento non è in grado di risolverla la cosa più utile è che siano i cittadini con il loro voto a decidere cosa fare. Penso sia una cosa democratica”. Lo ha detto Maurizio Landini, a proposito dell’ipotesi di un governo tecnico, a In onda.