Governo: Laureti (Pd), ‘è tecnicamente in crisi’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Questo è un governo tecnicamente in crisi. Un partito di maggioranza commissaria pubblicamente prima la premier e, poi, il ministro degli Esteri. E lo fa su un tema come il riarmo europeo e il rapporto con gli Usa. La Lega ha commissariato la presidente Meloni in vista del Consiglio Ue e oggi, a mezzo stampa, col sottosegretario Durigon, anche il ministro Tajani. Un governo in queste condizioni non può fare il bene del Paese e lo marginalizza anche sul piano internazionale”. Così Camilla Laureti componente della segreteria nazionale Pd ed eurodeputata.