Maggio 7, 2022

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Una crisi di governo è fuori dai radar, sarebbe assurdo e l’Italia non ha bisogno. Mi sembra che nessuno la voglia. C’è la volontà di discutere in Parlamento come è giusto che sia ma vedo che c’è una forza e un’unità di intenti nel sostenere il governo su cui non vedo dubbi”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa a Siena.