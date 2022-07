Luglio 19, 2022

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Questo governo è nato in Parlamento e quello che conta sono le parole che si dicono in Parlamento. Noi chiediamo a tutte le forze politiche della maggioranza di ascoltare domani Draghi e dire la loro. In Parlamento ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Per me è la cosa migliore”. Così Enrico Letta alla Festa de L’Unità di Roma.