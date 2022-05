Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “M5S? Nulla a che vedere con quello che sta facendo Salvini. Abbiamo alcune discussioni ma su temi che non sono quelli che mettono in discussione la possibilità di far arrivare o meno i fondi del Pnrr. Su questo credo ci sia una differenza marcata”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Catanzaro.