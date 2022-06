Giugno 4, 2022

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Questo è un governo straordinario. Che durerà fino alle elezioni. Irripetibile. Con Salvini non saremo mai più in maggioranza. E con la #Meloni, semmai ci fosse bisogno di togliere qualunque dubbio, men che mai. A #LAquila per Stefania #PezzopaneSindaca”. Così Enrico Letta su twitter.