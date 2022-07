Luglio 13, 2022

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “E’ il momento non di frenare ma di accelera l’azione di governo, non è il momento di parcheggiare la macchina nel box ma di accelerare. Penso che di fronte al semestre caldo, all’autunno caldo” che si aspetta “le forze politiche, responsabili e forti, sanno che scelte politiche fare. Non possiamo metterci alla finestra e metterci a fare campagna elettorale da oggi. Perchè chi otterrà più voti sarà chi riuscirà a dare risposte”. Così Enrico Letta ai gruppi Pd.