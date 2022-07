Governo: Letta, ‘passaggio difficile ma ci sono tutte le condizioni per superarlo’**

Luglio 19, 2022

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Se domani passeremo questa prova, come io spero ardentemente su superi, e dico parola ‘spero’ perchè non voglio si creino false aspettative o eccessi di speranza, perchè il passaggio rimane un pertugio, è difficile e complicato. Ma io penso che ci sono tutte le condizioni perchè domani questo pertugio ci consenta di passare queste difficoltà, penso saremo in grado prima della pausa estiva di completare riforme importanti e abbiamo una responsabilità immensa di portarle a casa”. Così Enrico Letta ai gruppi Pd.