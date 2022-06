Governo: Letta, ‘passaggio Parlamento? Ci sono rischi ma no motivi per crisi’**

Giugno 4, 2022

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Io mi auguro ardentemente che la maggioranza regga, non ci sono motivi per cui il governo cada nelle prossime due settimane, sarebbe una cosa negativa per l’Italia e per tutto il lavoro che si sta facendo sul Pnrr”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a L’Aquila.

“Se cadesse il governo adesso, sarebbe brutta notizia. Affronteremo il passaggio parlamentare del 21 e 22 giugno consapevoli di questi rischi, siamo disponibili al confronto nella maggioranza ma dentro un criterio generale quello della linearità con le scelte fatte finora e la solidarietà con i nostri partner europei”.