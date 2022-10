Governo: Letta, ‘serve opposizione forte, non divisa e che si vende per piatto di lenticchie’

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott (Adnkronos) – “Dobbiamo impostare da subito un’opposizione molto netta e molto alternativa, senza farsi spaventare dal fatto che l’atteggiamento di Meloni è quello di chi vuole influenzare anche come l’opposizione fa l’opposizione”. Lo ha detto Enrico Letta ai senatori del Pd.

“Noi non dobbiamo essere un’opposizione di comodo, ma anzi un’opposizione forte e importante. Per farlo, dobbiamo fare l’opposto di quanto successo giovedì: opposizioni divise che si vendono per un piatto di lenticchie. Questo è quello che vuole la maggioranza e ha un impatto devastante sull’opinione pubblica. So che il nostro gruppo è al di sopra di ogni sospetto e vi chiedo di ribadirlo in tutte le uscite pubbliche”, ha spiegato il segretario del Pd.