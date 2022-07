Governo: Letta, ‘sostegno a questo, non ad altri’

Giugno 30, 2022

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Il Governo è entrato nel suo ultimo anno di vita e abbiamo fatto bene ad esserne convintamente parte. Questo Governo, nell’ultima fase della sua vita, che deve durare fino alla fine della legislatura, è stato un Governo di eccezione, come tale deve rimanere e soprattutto deve rimanere così. Noi sosterremo fino alla fine della legislatura questo Governo, non un altro Governo. Se ci fossero dei traumi , delle discontinuità, dei cambiamenti, noi non saremmo più della partita, nel senso che per noi questo è il Governo che va alla fine della legislatura e crediamo che serietà, continuità siano assolutamente necessari in questo momento”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione al Direzione del Pd.