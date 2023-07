Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Porto il saluto del premier, che oggi è impegnata a Varsavia. Questa è una platea che può dare contributo davvero fattivo, Cida si caratterizza per dare rappresentanza a settori diversi tra loro, e centrali per il Paese”. Lo ha detto Renato Loiero, consigliere economico del premier Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea nazionale della Cida in corso a Roma.