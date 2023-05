Governo: Lollobridiga, ‘contestazioni Napoli? Azioni squadriste si condannino sempre’

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Le contestazioni che lo hanno visto protagonista ieri a Napoli? “Io in realtà ero a Pisa mentre contestavano un video all’interno di una facoltà universitaria nella quale si trattava un tema importante come la sostenibilità ambientale. Avevo dato volentieri un contributo video. Io credo ci sia sempre l’occasione del confronto e credo però sia oggettivamente condannabile qualsiasi azione che intenda impedire agli altri di parlare”. Così il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, arrivando a Palazzo Chigi per prendere parte al Cdm.

“Non mi turba particolarmente vedere persone che hanno opinioni diverse dalle mie – prosegue -, ma mi turba quando vorrebbero impedire ad altri, nel rispetto della Costituzione, potere esprimere le proprie idee e di farlo nel luogo della cultura e del confronto che è l’università. Credo che anche il pubblico abbia risposto in modo veemente. Queste azioni squadriste, da qualsiasi parti provengono, siano oggetto di condanna unanime”.