Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Una cabina di regia sul bilancio non è mai stata pensata da nessuno: la proposta è un tavolo tra partiti in cui discutere delle questioni strategiche. C’è sempre stata in tutti i governi di coalizione”. Lo spiega ai cronisti il ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida’.