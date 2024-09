Governo: Lollobrigida, ‘io isolato? Neanche un pò’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set (Adnkronos) – Isolato? “Neanche un po’! E aggiungo che per essere un ministro isolato le cose non mi vanno male: al prossimo G7 agricoltura a Siracusa parteciperanno quasi tutti i ministri di questo governo e gli assenti lo saranno per impegni istituzionali precedentemente fissati. Il Presidente Giorgia Meloni sarà presente all’apertura”. Lo dice Francesco Lollobrigida al ‘Giornale’.

“Viene messo in atto questo sofismo: ‘Lollobrigida è diventato ministro perché cognato di… Ora che non è più cognato, non è più ministro’. Invece è corretto questo sillogismo: ‘Lollobrigida è ministro perché vanta quarant’anni di politica alle spalle ed è uno dei pochi in Italia ad avere ricoperto quasi tutti i ruoli nelle istituzioni, raccogliendo voti e preferenze. Oggi continua a fare il ministro perché conta il giudizio che hanno di lui il Presidente del Consiglio e i cittadini, non gli opinionisti della sinistra’”, spiega.

“Chiaro mi abbiano fatto piacere le parole di Arianna. Giorgia Meloni stessa ha dichiarato che non rivesto questa carica per familismo ma per la storia politica che ho alle spalle anche dentro Fratelli D’Italia. Oggi che è crollato il pilastro che teneva in piedi la pregiudiziale nei miei confronti, spero si possa tornare a parlare di merito nell’ambito del mio operato come ministro e non dei miei legami familiari”, sottolinea il ministro dell’Agricoltura.