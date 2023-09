Governo: lunedì Consiglio dei ministri, dl su costi energia e scadenze fiscali

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato lunedì 25 settembre, alle ore 16.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: decreto legge, misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali; disegno di legge, Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015; disegno di legge, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016; esame preliminare decreto legislativo, Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71; decreto del Presidente della Repubblica, Regolamento concernente modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95; leggi regionali; varie ed eventuali.