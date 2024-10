Governo: M5S, ‘due anni di ‘Melonomics’ in 10 disastri’

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Dopo due anni di Governo, e tre Leggi di bilancio, il fallimento della ‘Melonomics’ è drammatico e impressionante: azzerata la crescita di un Paese che veniva da un autentico boom; debito pubblico in rapporto al Pil in aumento di tre punti nei prossimi due anni, quando era stato tagliato di 20 punti dal 2020 al 2023; 19 mesi consecutivi di calo della produzione industriale su base annua; redditi reali dei lavoratori crollati del 10% a fine 2023; esplosione delle ore di cassa integrazione, aumentate del 20% nei primi 8 mesi di quest’anno; record di italiani in povertà assoluta, con 5,7 milioni di individui; 1,3 milioni di minori in povertà assoluta, risultato peggiore dal 2014; fallimento totale del carrello tricolore, con un’inflazione dei beni alimentari che ha sfiorato il 10% nel 2023; micidiale taglio dell’indicizzazione all’inflazione delle pensioni medie; definanziamento della sanità al livello più basso degli ultimi 17 anni. Buon compleanno Giorgia!”. Così i componenti M5S della Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.