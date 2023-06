Giugno 26, 2023

Roma, 26 giu (Adnkronos) – Il M5s, con Vittoria Baldino, in apertura della seduta alla Camera ha rinnovato in aula la richiesta di una capigruppo per calendarizzare al più presto una seduta per permettere alla ministra del Turismo Daniela Santanchè di “spiegare al più presto i gravissimi fatti in cui è coinvolta”. Il M5s aveva già avanzato richiesta formale con una lettera dei capigruppo in tutti e due rami del Parlamento, ribadendolo anche in aula.