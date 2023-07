Governo: M5s, ‘su Santanchè situazione patetica, Meloni ricordi di essere premier prima di leader di Fdi’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Il caso Santanchè sta assumendo contorni patetici. Ed è giunta l’ora che Meloni ricordi a sé stessa che oggi è il presidente del Consiglio prima ancora che il leader di Fratelli d’Italia, visto che su questa sgradevole vicenda finora non è stata in grado di dire mezza parola”. Così, in una nota, commentano le nuove rivelazioni di Report sul caso della ministra del Turismo, Daniela Santanchè i senatori in commissione Industria e Turismo e i deputati in commissione Attività produttive del Movimento 5 stelle.

“Ci troviamo di fronte a una ministra che invece di chiarire la sua posizione, nell’informativa al Senato, è riuscita persino a peggiorare la situazione con omissioni plateali, dichiarazioni di comodo e bugie in serie”, scrivono ancora prima di precisare “che il turismo è un segmento fondamentale della nostra economia, e l’Italia non può permettersi il lusso di farlo rappresentare a una persona la cui reputazione è ormai completamente compromessa”. La soluzione, o meglio, “l’unico sbocco di questa farsesca storia è che Santanchè faccia un passo indietro e chieda scusa ai cittadini italiani. In primis a quelli che hanno lavorato per lei, più volte gabbati e ripetutamente presi in giro”, concludono.