Governo: Magi a opposizioni, ‘andiamo da Mattarella per abuso decretazione d’urgenza’ (2)

Ottobre 4, 2023

(Adnkronos) – “Un’altra questione che sottoporremo al presidente della Repubblica riguarda il fatto che questo governo è intervenuto più volte, reiteramente e per decreto, sulla stessa materia, per esempio sull’immigrazione. La materia è stata oggetto di quattro decreti che si sono concentrati nell’arco di pochi mesi, questo significa e dimostra che non c’è un’effettiva necessità e urgenza, ma c’è piuttosto c’è la necessità e l’urgenza di correggere le norme che il governo stesso ha emanato su quella materia”. Così Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa, in conferenza stampa alla Camera.

“Tutti questi fattori, estremamente negativi, che hanno un impatto sulla democrazia e hanno un impatto sulla vista istituzionale – prosegue -, noi crediamo che sia arrivato il momento di porli al massimo garante della Costituzione, perché crediamo che altrimenti il danno che si sta recando al nostro sistema democratico sia irreparabile e irreversibile. Da questo tipo di prassi non si torna più indietro e condiziona in termini degenerativi tutta la vita democratica di un Paese”. “Speriamo che l’appello alle opposizioni sia accolto, ieri con il suo intervento in aula Benedetto Della Vedova aveva avuto degli altri interventi simili da parte delle opposizioni che ci lascia pensare che sia condiviso questo allarme. Ma non si deve solo lanciare l’allarme, si deve porre il problema in termini istituzionali”, conclude Magi.