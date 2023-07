Governo: Magni (Avs), ‘Santanchè ha mentito sapendo di mentire, deve dimettersi’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Sostengo questa mozione per le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè, che si è difesa non molti giorni fa in quest’aula del Senato rispetto alle accuse che le erano state mosse, con una notevole dose di vittimismo e arroganza. A oggi, ciò che contestai allora in aula è tutto confermato: utilizzo della cassa Covid o il contenzioso del mancato pagamento del Tfr e tutti i problemi con il fisco. Nessun complotto contro la ministra. La maschera è caduta. La magistratura farà il suo corso ma la questione è etica: noi parlamentari rappresentiamo i cittadini e se una o uno di noi ha un comportamento che contraddice le leggi, mi chiedo che credibilità possa avere. Che credibilità può avere una rappresentante delle istituzioni che ha mentito sapendo di mentire? E’ giunto il momento di dire la verità agli italiani. La ministra Santanchè deve dimettersi, perché ha fatto un danno a tutto il Paese”. Lo ha detto in aula il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.