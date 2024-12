Governo: Malan, ‘con Foti Meloni non poteva fare scelta migliore’

2 Dicembre 2024

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “A nome di tutto il Gruppo di Fratelli d’Italia al Senato desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a Tommaso Foti, che da oggi è il ministro degli Affari europei. Una scelta che premia le qualità umane e le sue note capacità politiche e professionali, che ha saputo profondere in ogni contesto e incarico che ha rivestito”. Lo afferma Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato.

“Giorgia Meloni -aggiunge- non poteva fare scelta migliore per sostituire Raffaele Fitto, un ministro di qualità e che ha gestito con grande capacità il dossier Pnrr, consentendo all’Italia di diventare un modello sul piano dell’attuazione. Tommaso Foti saprà fare altrettanto. Quindi a lui buon lavoro per questo incarico dove otterrà grandi risultati per il bene dell’Italia”.