Governo: Malan, ‘risibili critiche Conte e Renzi a Lollobrigida’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Non accettiamo da chi ha annullato le libertà degli italiani a colpi di Dpcm e dilapidato le risorse dei cittadini per favorire le ristrutturazioni ai ricchi proprietari di castelli e ville. Le critiche e le relative richieste di dimissioni fatte da Giuseppe Conte e Matteo Renzi verso il ministro Lollobrigida sono risibili. Il ministro Lollobrigida aveva un impegno relativo alla sua carica a Caivano, dove la sua assenza sarebbe stata istituzionalmente assai negativa nei confronti degli altri partecipanti. Per questo, essendoci la possibilità, bene ha fatto Ferrovie dello Stato a garantire la possibilità di scendere a chi volesse farlo. Il resto sono soltanto chiacchiere da parte di un’opposizione che non ha idee e fa polemiche sul nulla”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.