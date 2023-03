Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Non hanno reso omaggio ai morti di Cutro, hanno messo in piedi una patetica messinscena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alla festa di Salvini. Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza: questo governo spiegato in pochi gesti. Che vergogna…”. Lo dice Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, commentando il video del karaoke di Giorgia Meloni e Matteo Salvini alla festa del leader della Lega.