Governo: Malpezzi, ‘ragioni esecutivo Draghi ci sono ancora tutte’**

Luglio 14, 2022

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Questo governo è guidato da un premier autorevole che ha una grande credibilità sul piano internazionale e che è una garanzia per il nostro Paese. Un premier che ha la fiducia tra i cittadini. Ed inoltre riteniamo che non siano venute meno le ragioni per cui è nato questo governo di unità nazionale e che anzi il quadro internazionale le rende ancora più urgenti”. Così Simona Malpezzi nell’aula di Palazzo Madama.

“Ribadisco, il nostro è stato e resta un appello alla responsabilità. La priorità per noi sono i problemi degli italiani, non le convenienze dei partiti e per risolverli serve difendere la stabilità e l’equilibrio del quadro politico in una situazione drammatica. Gli interessi del Paese sono l’unica bussola del Partito Democratico”.