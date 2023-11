Governo: Mantovano, ‘in piano Mattei non c’è fuffa ma realtà’

Novembre 5, 2023

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “L’obiettivo del piano Mattei è quello di provare a coordinare le iniziative già in atto per politiche di sviluppo indirizzate a quei paesi che soffrono maggiormente la crisi climatica e le crisi politiche” che si succedono in Africa. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a Radio 24.

“Una collaborazione si svolge su due binari paralleli da una parte il contributo serio allo sviluppo” in Africa e “dall’altra canali d’ingresso regolari, noi abbiamo un decreto flussi con proiezione triennale con il tetto di 450mila ingressi regolari”. E alle opposizioni che parlano del piano Matteo come una ‘scatola vuota’, Mantovano replica: “Non c’è fuffa, c’è realtà”.