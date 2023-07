Governo: Mantovano incontra delegazione Chiesa siro cattolica

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Questa mattina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato una delegazione della Chiesa siro cattolica, composta da Jacques Mourad, Arcivescovo di Homs dei Siri, Denis Antoine Chahda, arcivescovo siro cattolico di Aleppo, e Rami Al-Kabalan, Vescovo di Aretusa dei Siri. L’incontro è stato voluto fortemente da ‘Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS Italia)’, rappresentata dalla presidente Sandra Sarti e dal direttore Alessandro Monteduro.

Mourad, co-fondatore insieme a Padre Paolo Dall’Oglio della Comunità Monastica di Deir Mar Musa, ha anzitutto ricordato la figura del suo confratello a pochi giorni dal decennale del rapimento avvenuto a Raqqa il 29 luglio 2013, nell’auspicio che le ricerche del religioso disperso non si interrompano. L’Arcivescovo di Homs dei Siri ha inoltre descritto le sofferenze del popolo siriano, duramente colpito dall’embargo. Chahda ha denunciato la mancanza di entrate finanziarie, senza le quali il popolo, ad Aleppo e altrove in Siria, non può pagare luce elettrica, cibo e medicine. Rami Al-Kabalan ha sottolineato l’importanza di sostenere il sistema educativo cattolico. Molte scuole sono state infatti nazionalizzate o chiuse, precludendo così non solo l’istruzione, ma anche il dialogo fra le diverse componenti religiose, così importante per evitare la radicalizzazione.

Sarti e Monteduro hanno sottolineato che, nonostante le sanzioni prevedano delle eccezioni per l’invio di fondi per aiuti umanitari, il codice bancario europeo IBAN e l’americano SWIFT bloccano i trasferimenti contenenti riferimenti alla Siria. Per tali motivi – hanno aggiunto i rappresentanti di ACS Italia – la comunità internazionale dovrebbe dare disposizioni al sistema bancario affinché sia autorizzato il trasferimento di denaro per scopi umanitari, come peraltro già previsto dalle eccezioni alle sanzioni. Mantovano ha espresso, a nome del Governo, la sua vicinanza all’Arcivescovo di Homs dei Siri per il drammatico e tuttora irrisolto sequestro di Padre Paolo, assicurando che l’Italia, innanzitutto attraverso la sua intelligence, non smetterà di cercarlo. Il Sottosegretario ha inoltre sottolineato che le sanzioni economiche non dovrebbero più precludere la fornitura di aiuti essenziali alla popolazione, perché attualmente l’embargo vanifica ogni sforzo profuso per sostenere le comunità più minacciate, a cominciare da quella cristiana. Mantovano ha affermato che le preoccupazioni dei Vescovi siriani saranno rappresentate alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da sempre vicina alle comunità cristiane sofferenti a causa dei conflitti e delle persecuzioni.