Governo: Mantovano, ‘sfida natalità è la più importante dopo politiche contro famiglia’

Agosto 22, 2023

Rimini, 22 ago. (Adnkronos) – “Mi pongo nella scia di ciò che ieri ha detto il ministro Giorgetti: la sfida più importante che chiama in causa il Governo nella sua interezza è quella della natalità, più importante dell’approvviggionamento energetico, più importante delle riforme istituzionali, più importante della regolamentazione delle migrazioni, perchè un corpo sociale che rinuncia a mettere al mondo bambini è un corpo sociale che mostra di non avere speranza nel futuro”. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza dedl Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando al Meeting di Rimini.

“È una sfida da affrontare in modo serio -ha aggiunto- attraverso un percorso che metta insieme energie culturali, pre-politiche e politiche e metta da parte slogan facili. Se l’inverno demografico è l’esito di oltre cinquant’anni di politiche contro la famiglia, non possiamo immaginare di ribaltare in nove mesi totalmente il quadro”.

“Siamo consapevoli che si potrà parlare di ripresa vera -ha concluso Mantovano- quando la curva demografica riprenderà a salire, quando riprenderanno ad essere messi al mondo bambini, quando ogni mamma incinta verrà considerata una benemerita della società”.