Governo: martedì torna a riunirsi Cdm, all’odg Statuto agenzia gioventù

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Salvo cambi di programma in corsa, dovrebbe essere un Consiglio dei ministri ‘low profile’ il primo del 2024, in programma martedì prossimo (non ancora convocato, dovrebbe tenersi alle 16).

All’ordine del giorno del preconsiglio, infatti, figurano tre ddl di ratifica di accordi internazionali, ma anche un decreto del Presidente della Repubblica per il regolamento sull’approvazione dello statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù, all’esame definitivo. Sul tavolo anche un altro decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento della tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni punto di invalidità. Quanto ai tre disegni di legge di ratifica, si tratta dell’accordo istitutivo dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede; l’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Ue e gli Stati membri con la Thailandia; e quello dell’analogo accordo con la Malesia.