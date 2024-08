Governo: Meloni, ’22/10 due anni a palazzo Chigi, spiegheremo risultati a cittadini’

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Il prossimo 22 ottobre celebreremo due anni di governo. Stiamo lavorando per approfittare di questo anniversario con l’obiettivo di raccontare i risultati che abbiamo raggiunto e che è giusto spiegare ai cittadini”. Così il premier Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni in apertura di Cdm oggi, il cui testo è in possesso dell’AdnKronos.