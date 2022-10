Governo: Meloni a Cucchi, ‘mai organizzato manifestazioni per impedire ad altri di parlare’

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Io vengo dalla militanza giovanile, ho fatto e organizzato tantissime manifestazioni in vita mia, ma mai per impedire a qualcun’altro di dire quel che voleva dire. Io mai, non l’ho mai fatto: dire quel che si vuole è un diritto, è il fondamento della democrazia. Quella di ieri” alla Sapienza non “aveva nulla di pacifico”, l’obiettivo era “evitare che ragazzi come loro dicessero la loro”. Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, replica a Ilaria Cucchi.

“Dobbiamo chiarirci su questo – incalza Meloni – democrazia è rispetto delle idee altrui. In nome di una presunta democrazia consentiamo che ci impediscano di dire la nostra? Se qualcuno della mia parte politica andasse a impedire ad altri di dire la loro, bé, io sarei la prima a condannare, io non l’ho mai fatto. Noi in tutta la campagna elettorale abbiamo avuto banchetti devastati, per non parlare di quel che accadeva nelle nostre sedi, e nessuno ha detto una parola. E poi a noi si viene a parlare di democrazia. Dico ai ragazzi che manifesteranno nel rispetto delle idee altrui che sarò sempre dalla loro parte. E’ il fondamento della democrazia”.