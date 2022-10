Governo: Meloni a opposizioni, ‘sempre utili critiche, un aiuto a capire punti deboli’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Ogni intervento è prezioso, sia di chi ha condiviso il mio intervento sia di chi non lo ha condiviso. Alle opposizioni dico che ho sempre ritenuto utili le loro critiche, e questo lo penso anche oggi. Gli avversari hanno l’utilità di colpirti nei tuoi punti deboli, ti aiutano a metterli a fuoco. Non avrò mai timore delle parole franche, parole dirette, delle critiche decise perché le ho fatte anch’io in passato e a lungo, ma non ho mai mancato di rispetto ai miei avversari e non mi aspetto che lo facciano con me, tutt’altro. L’unica cosa è essere giudicata per quello che dico, penso e per quello che avrò fatto”. Così il premier Giorgia Meloni nella replica in Aula alla Camera.