Ottobre 22, 2022

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Grazie Alexander De Croo. Italia e Belgio sono da sempre accomunate da profonde affinità storiche, economiche e culturali. Siamo pronti a collaborare in ogni luogo per affrontare i problemi che affliggono i nostri cittadini e le principali sfide europee e internazionali”. Così in un tweet di risposta diretto al premier belga la premier Giorgia Meloni.