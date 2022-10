Ottobre 22, 2022

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Grazie Mateusz Morawiecki per le tue calde parole. Ci metteremo subito al lavoro per affrontare le difficili sfide che ci attendono. Difendere i nostri valori comuni, difendere la libertà e garantire la sicurezza ai nostri popoli”. Lo scrive in un tweet al primo ministro polacco la premier Giorgia Meloni.