Governo: Meloni a Regioni, ‘si vince e si perde insieme, agire fianco a fianco come squadra’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Sono convinta che la collaborazione tra i livelli nei quali si articola la nostra Repubblica sia uno dei pilastri su cui si fonda e si regge la nostra comunità nazionale”. “Ogni livello della nostra articolazione esprime precise prerogative, competenze e potenzialità, e solo se lavoriamo fianco a fianco possiamo dare risposte efficaci ai problemi dei cittadini. Dobbiamo essere consapevoli che, in fondo, si vince e si perde tutti insieme. E che dobbiamo ragionare e agire come una squadra”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un passaggio del videomessaggio per la 3° edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, in corso a Bari.