Governo: Meloni, ‘a scuola media alta e condotta bassa, ma non ero secchione’

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Media alta, condotta bassa. Secchiona? Non è la parola esatta, non è che studiassi tanto ma andavo bene. Ero la classica che, quando era necessario, mi chiudevo la notte prima dell’interrogazione e studiavo mezzo programma, presentandomi preparata”. La premier Giorgia Meloni si racconta studentessa a Skuola.net, in un’intervista che sarà online alle 14 di oggi.

Con la nuova riforma Valditara sarebbe stata bocciata per condotta? “No, non mi avrebbero bocciata. Di solito avevo 7 al primo quadrimestre, 8, me la cavavo, al secondo”. La materia preferita “le lingue, avrei tanto voluto fare l’interprete”.