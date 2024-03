Governo: Meloni, ‘ad accordi coesione poco spazio su giornali ma risposte a cittadini’**

Marzo 9, 2024

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Le firme degli accordi per lo sviluppo e la coesione, oggi sigliata tra il Governo e la Regione Umbria, “trovano poco spazio sui giornali rispetto alle polemiche, ma sono importanti per dare risposte ai cittadini e ne sono orgogliosa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.