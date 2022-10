Ottobre 24, 2022

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Ringrazio il Presidente al-Sisi per aver augurato buon lavoro al governo italiano. Abbiamo a cuore la stabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente e siamo determinati a rafforzare la nostra cooperazione bilaterale su questioni cruciali come la sicurezza energetica, l’ambiente, i diritti umani”. Lo scrive in un tweet diretto al Presidente egiziano la neo premier, Giorgia Meloni.