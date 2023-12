Governo: Meloni ad ambasciatori, ‘siete bandiere dell’Italia nel mondo’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Desidero ringraziare ognuno di voi per il lavoro che fate ogni giorno, al servizio della Nazione e dell’interesse nazionale italiano. Voi siete bandiere dell’Italia, ci tengo a ribadirlo, perché non rappresentate voi stessi ma un’intera comunità nazionale. Voi non rappresentate solo la nostra Patria nella sede che vi è stata affidata ma portate sulle vostre spalle un’identità, una storia, un intero patrimonio culturale, sociale, economico”. Così la premier Giorgia Meloni nel messaggio indirizzato alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, a cui non ha potuto partecipare perché influenzata.

“Margaret Thatcher – cita la presidente del Consiglio – diceva che ‘un uomo può scalare l’Everest per sé stesso, ma al vertice pianterà la bandiera del suo Paese’. Ecco, voi rappresentate l’Italia, tutti noi. È una grandissima responsabilità, che fa tremare i polsi ma che riempie di senso il vostro impegno quotidiano e traccia la direzione da seguire. Voi siete la voce dell’Italia nel mondo. Voi date voce all’Italia con dedizione, competenza, autorevolezza. Senza risparmiarvi mai, utilizzando sempre lo strumento del dialogo per costruire nuovi rapporti e rafforzare i più antichi”.