Governo: Meloni, ‘anno tosto, avanti con serietà’

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Un anno tosto? Sì, è la parola più facile forse per raccontare un anno in cui obiettivamente è accaduto più o meno tutto quello che poteva accadere, ma secondo me il segreto è un po’ viverla giorno per giorno, come direbbe Rambo. Nel disastro che ci siamo trovati a gestire, arrivano risultati che raccontano di quello che si è fatto con serietà. Cerchiamo di affrontare ogni problema nel modo più pragmatico e serio possibile guardando sempre all’unico interesse che abbiamo che è fare gli interessi dei cittadini italiani”. Così la premier Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5.

“Poi delle volte si riesce meglio – va avanti la presidente del Consiglio – delle volte si riesce meno bene, ma sicuramente questo è quello che ci muove. E io penso che nel disastro che ci siamo trovati a gestire, per la situazione italiana e per quella internazionale, i risultati che bene o male arrivano raccontano di un lavoro che è stato fatto con serietà”.