Governo: Meloni, ‘caso Delmastro è a sé e mi ha colpito, ci sono anomalie’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La questione del sottosegretario Delmastro è una questione che obiettivamente mi ha molto colpito. È sicuramente una questione politica. Del Mastro è sottosegretario alla Giustizia, quindi riguarda un esponente del governo nell’esercizio del suo mandato. Nei suoi confronti viene disposta una imputazione coattiva contro il parere del pubblico ministero, tra l’altro di una procura non esattamente abituata, diciamo a fare sconti, per come la vedo io. Intanto ho chiesto quanti fossero i casi di imputazione coattiva nel nostro ordinamento, mi è stato risposto che sono diciamo irrilevanti sul piano statistico”. Così la premier Giorgia Melon, in conferenza stampa a Vilnius, al termine del vertice Nato.

“Per come la vedo io – prosegue – in un processo di parti, la terzietà del giudice significa che il giudice non dovrebbe sostituirsi al Pm imponendogli di formulare l’imputazione quando questi non intende esercitare l’azione penale. Lo dico perché credo che queste siano il senso delle dichiarazioni del ministero della Giustizia sul tema in questione”. A chi le domanda se, in futuro, intenda intervenire sul tema dell’imputazione coattiva, “ne parlerò con Nordio – risponde – che ne sa molto più di me”.