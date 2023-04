Governo: Meloni, ‘Cdm il 1 maggio? Primi a dover dare l’esempio’

Aprile 22, 2023

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Crediamo che i primi a dover dare l’esempio debbano essere quelli come noi che, in fondo, sono dei privilegiati, dunque ho deciso di tenere un Cdm in questa giornata dove tanti italiani saranno comunque sul posto di lavoro, tra le forze dell’ordine, tra chi si prende cura dei malati negli ospedali, nei trasporti, nei ristoranti, negli alberghi, nei luoghi della cultura, compresi i tecnici impegnati in Piazza San Giovanni nel Concertone del Primo Maggio. E’ una giornata importante che il governo dedicherà al lavoro, prendendo decisioni sul lavoro”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un’intervista sulle pagine di ‘Milano Finanza’.