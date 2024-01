Governo: Meloni, ‘circolo ‘amichettismo’ finito, le carte ora le do io’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – L’Italia “è una Nazione nella quale vige l’amichettismo, ci sono circoli di amichettisti e c’è un indotto. Ma quel tempo è finito, come è finito il tempo in cui, per arrivare da qualche parte, dovevi avere la tessera di partito. Le carte ora le do io, o meglio le danno gli italiani. Questo è il tempo del merito”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ‘Quarta Repubblica’, nella puntata che andrà in onda stasera su Rete4.