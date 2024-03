Governo: Meloni, ‘da dati economici i migliori risultati ottenuti’

Marzo 9, 2024

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Dei risultati che abbiamo ottenuto in questi mesi al governo, quelli che ci hanno dato più soddisfazione sono i dati economici”, con il record del numero degli occupati, il record dei contratti stabili e il record dell’occupazione femminile”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.