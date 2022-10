Governo: Meloni, ‘delegittimare rende politica debole, arrivano altri senza consenso’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Io ho apprezzato questo dibattito, è stato franco come lo sono io, ma anche molto corretto, composto e rispettoso. Spero continuerà, perché questo tentativo di delegittimare l’avversario ha indebolito la politica” e questo reca il rischio “che arrivino altri senza consenso, che diventi forte chi di consenso non ne ha. Anche io ho sempre criticato, anche con veemenza, ma riconoscendo che c’è una legittimazione”, altrimenti si indebolisce “il ruolo della politica, che per troppo tempo ha abdicato al suo ruolo, un ruolo che oggi vogliamo contribuire a restituirle”, per rendere “credibilità alla politica e a questa nazione”. Così il premier Giorgia Meloni, nella replica in Aula alla Camera.