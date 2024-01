Governo: Meloni, ‘difendiamo identità Italia e rafforziamola’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Da sempre io difendo l’identità, perché è questa l’ossatura dell’Italia. I suoi mille campanili, le tante specificità sono la nostra forza in un mondo in cui si tende all’omologazione: dobbiamo rafforzare la nostra identità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ad Aosta, dove è giunta per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione.