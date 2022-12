Dicembre 17, 2022

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Ho saltato il vertice di Alicante, quello dove dicevano non ero andata per non vedere Macron, perché non ho più l’età per indossare con quattro gradi un vestito a spalle nude come alla Scala a Milano, e ho preso a febbre”, Così Giorgia Meloni alla festa di Fdi.